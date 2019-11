Seligenstadt: Trickdiebe stehlen Schmuck und Geld bei Senioren

Am Montag kam es in Seligenstadt in der Kolpingstraße zu einem Trickdiebstahl. Zwei bislang unbekannte Täterinnen gelangten gegen 16 Uhr unter einem Vorwand in die Wohnung der 75- und 79-jährigen Geschädigten. Während die eine Frau, die sich als Tanja Baum ausgab, die Geschädigten ablenkte, durchsuchte die zweite die Wohnung und konnte hierbei Schmuck und Bargeld entwenden. Die vermeintliche Frau Baum soll 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, blond und eher schlank sein. Sie trug eine Brille, eine dunkle Hose sowie weiße Handschuhe. Die andere wird als etwas korpulenter beschrieben, soll dunkle Haare haben und 30 bis 35 Jahre alt sein. Bekleidet war sie mit einem langen bunten Rock mit Blumenmuster. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich der 50er-Hausnummern gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Mann zerkratzte Autos

Mainhausen/Zellhausen. Die Beamten der Seligenstädter Ermittlungsgruppe haben derzeit einen größeren Fall von Sachbeschädigung auf dem Tisch und bitten um weitere Hinweise. Sie suchen einen Täter, der am frühen Samstag Autos beschädigt hat. Nach ersten Erkenntnissen lief der etwa 1,85 Meter große Unbekannte gegen 2.20 Uhr durch die Grundstraße. Der mit einer dunklen Jacke bekleidete Mann zerkratzte die am Straßenrand geparkten Fahrzeuge oder trat gegen die Karosserie. An den acht Autos ist nun ein Schaden von etwa 8.000 Euro zu beklagen. Der Täter hat eine kräftige Figur. Die Ermittler setzen nun auf die Hinweise von aufmerksamen Anwohnern und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden.

kev/Polizei Südosthessen