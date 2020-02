Sekundenschlaf auf A3: Auto schrammt an Sattelzug entlang bei Waldaschaff

Zunächst sollte die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, nur einen Feuerlöscher auf der BAB A3 bei Waldaschaff in Fahrtrichtung Nürnberg wegräumen. Doch kurz darauf stellten sie einen Sattelzug und ein Auto fest, die unfallbeschädigt auf dem Standstreifen standen. Bei der Unfallaufnahme gab der 23-jährige Fahrer eines VW, aus dem Landkreis Würzburg an, dass er wohl beim Überholen des Sattelzuges einen Sekundenschlaf hatte. Irgendwie sei er nach rechts gekommen und gegen die Sattelzugmaschine eines 45-jährigen Ungarn geprallt. Dabei habe sich wohl auch der Feuerlöscher des Sattelzuges aus der Verankerung gelöst und ist auf die Fahrbahn gefallen.

Ein Alkohol- bzw. ein Drogentest ergab keine Hinweise auf einen Missbrauch. Am VW lösten die Seitenairbags aus und die Beifahrertüre wurde teilweise herausgerissen, er musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb jedoch unverletzt. Die Sattelzugmaschine wurde auf der linken Seite beschädigt, der Hinterreifen samt Felge musste ausgewechselt werden. Der Fahrer blieb ebenfalls unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Autos wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu leichten Behinderungen. Der Gesamtschaden dürfte bei mehreren 10000 Euro liegen. Auf den VW-Fahrer kommt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach/ienc