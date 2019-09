Seat-Fahrerin rutscht von nasser Straße in Miltenberg

Das Fahrzeug kam etwa zehn Meter abseits der Fahrbahn im Wald zu stehen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Wagen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2500 Euro.

Radfahrer unter Drogeneinfluss

Kleinheubach. Am Freitag, den 27.09.2019 gegen 14:45 Uhr konnte in Kleinheubach, „Im Mittelgewann“ ein Radfahrer mit unsicherer Fahrweise festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 28-jährige Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Bei der Polizeiinspektion Miltenberg wurde durch einen verständigten Arzt im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Auto-Anhänger in Miltenberg beschädigt

Miltenberg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch einen unbekannten Täter an einem auf dem Parkplatz am Mainufer abgestellten Autoanhänger die Plane zerschnitten. Der Sachschaden beträgt ca. 500,00 €.

Lastwagen-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Auto

Kleinheubach. Am Freitag, gegen 16:30 Uhr ereignete sich in Kleinheubach, Im Mittelgewann ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Nach der Kollision fuhr der unbekannte Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug ohne anzuhalten davon. Der Sachschaden an dem geschädigten Pkw beträgt etwa 1000,00 €. Der Führer des unbekannten roten Sattelzuges konnte bisher nicht ermittelt werden.

Unbekannte zerkratzen Auto in Kleinheubach

Kleinheubach. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Kleinheubach, im Pfarrer-Frömel-Ring ein abgestellter Pkw beschädigt. Durch den/die Täter wurde die komplette rechte Seite des Fahrzeuges zerkratzt. Aktuell liegen keine Hinweise zu dem bzw. den Tätern vor.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Miltenberg. Am Freitagabend, gegen 22 Uhr konnte in der Mainstraße in Miltenberg ein junger Fahrer mit seinem Kleinkraftrad festgestellt werden. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Roller wurde zur weiteren Überprüfung sichergestellt.

dc/M eldungen der Polizei Miltenberg