Schwimmbad Miltenberg: Kinder werfen Frau Ball ins Gesicht - Zerissene Hornhaut

Obwohl sich eine 44-jährige Besucherin deswegen schon einige Meter aus dem Bereich der Spielenden entfernte, traf sie dennoch der Ball mit voller Wucht im Gesicht. Der Bademeister verständigte einen Rettungswagen, denn die Geschädigte konnte daraufhin nichts mehr sehen und musste ärztlich behandelt werden. Beim Arztbesuch wurde eine zerrissene Hornhaut festgestellt. Die Kinder konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet: Miltenberg

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV, vermutlich japanisches Modell, fuhr am Donnerstag, gegen 20.55 Uhr, die Staatsstraße 2309 von Miltenberg kommend in Fahrtrichtung Walldürn. Kurz vor dem Geisenhof kam der Unbekannte auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender 51-jähriger BMW-Fahrer auf den Grünstreifen ausweichen musste, der dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit zwei Bäumen kollidierte. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus nach Wertheim verbracht werden. Zur Reinigung der Fahrbahn und Verkehrsabsicherung musste die Freiwillige Feuerwehr Miltenberg herangezogen werden. Der vorläufige Sachschaden beläuft sich auf knapp über 15.000 Euro.

Unfall im Begegnungsverkehr – B 469 komplett gesperrt: Kleinheubach

Am Donnerstag, gegen 16 Uhr, befuhr eine 69-jährige Audi-Fahrerin die Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Miltenberg. Auf Höhe Kleinheubach kam sie aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Daimler, der mit drei Personen besetzt war, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie auch die Unfallverursacherin teils mittelschwer verletzt und mussten von Rettungskräften in die umliegenden Krankenhäuser verbracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 17.00 Uhr war die B 469 komplett gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 35.000 Euro.

Vorfahrt missachtet – Motorradfahrer schwer verletzt: Miltenberg

Gegen 16.20 Uhr befuhr am Donnerstag ein Toyota-Fahrer die Eichenbühler Straße stadtauswärts. An der Kreuzung Wenschdorfer Straße/Otto-Aulbach-Straße übersah er einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Durch den Aufprall stürzte der 49-jährige Biker mit seiner Kawasaki auf den Asphalt; er musste schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Würzburg geflogen werden. Sowohl am Auto als auch am Kraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt wurde zur Verkehrsregelung und Fahrbahnreinigung eingesetzt.

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs: Miltenberg

Am Donnerstag, gegen 10.35 Uhr, wurde in der Brückenstraße ein Ford kontrolliert. Dabei händigte der Fahrer, ein 42-jähriger türkischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Frankfurt, einen türkischen Führerschein aus. Allerdings ist dieser nicht gültig, da der Beschuldigte seit 18 Jahren durchgängig in Deutschland wohnhaft ist und nach dem Gesetz eine deutsche Fahrerlaubnis zum Führen eines Fahrzeuges benötigt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Den Frankfurter erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Auffahrunfall – zwei Personen leicht verletzt: Amorbach

Am Donnerstag, kurz nach 6.00 Uhr, wollte ein Chevrolet-Fahrer von der Bundesstraße 47 abbiegen, um auf das Gelände einer Tankstelle zu gelangen. Ein dahinter fahrender Auto-Fahrer erkannte die Situation nicht sofort und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dabei erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Mängel bei Laster-Kontrolle festgestellt: Miltenberg

Am Donnerstag wurde in der Eichenbühler Straße ein Kleintransporter mit Anhänger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass ein digitaler Fahrtenkontrollschreiber fehlte, der erforderlich wird, wenn ein Fahrzeug gewerblich genutzt wird.

Polizei Miltenberg/red