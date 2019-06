Schwerverletzter nach Unfall auf A45 bei Alzenau

Gegen 17 Uhr wollte der 45-Jährige vermutlich mit dem Mercedes Sprinter die Autobahn an der Anschlussstelle verlassen, hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Grüninsel der Ausfahrt, flog über eine Leitplanke und landete schließlich unterhalb der Böschung in einer Wiese. Der Fahrer konnte bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfer befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nachdem am Anfang aufgrund der Aussagen des Mannes nicht klar war, ob sich eine weitere Person im Auto befand, wurde eine Feuerwehr-Drohne zum Absuchen des Gebietes eingesetzt. Die Suche blieb ergebnislos. Beim Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt, weshalb auch eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Das Fahrzeug hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Hörstein, Alzenau und Karlstein sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Die Anschlussstelle war für rund zwei stunden gesperrt.

rah