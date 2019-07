Schwerer Verkehrsunfall - A3 bei Seligenstadt in zwei Teile gerissen

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist Autobahn 3 bei Seligenstadt in Fahrtrichtung Frankfurt aktuell voll gesperrt, berichtet die Polizei Südosthesen. Auch die Umleitungsstrecken zwischen Aschaffenburg und dem Seligenstädter Dreieck sind überlastet.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 9 Uhr ein Lastwagen zwischen dem Seligenstädter Dreieick und der Anschlussstelle Seligenstadt auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf. Das Führerhaus wurde abgetrennt, mehrere Meter zur Seite geschleudert und geriet in Brand. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Die Bergungsarbeiten werden sich bis mindestens in den Nachmittag hineinziehen. Der Verkehr Richtung Frankfurt wird am Seligenstädter Dreieck in Richtung Gießen abgeleitet.

Auch die Umleitungsstrecken zwischen Aschaffenburg und dem Seligenstädter Dreieck sind überlastet. Betroffen sind die A45, Die B8 und die B469.





dc/vd/Keutz TV News/Meldung der Polizei Südosthessen