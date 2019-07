Schwerer Unfall zwischen Urphar und Bettingen

Etwa 200 Meter nach der Einmündung der Dietenhaner Straße überholte der 48-jährige Fahrer eines Ford Focus einen Motorroller, den er laut Polizeibericht zuvor vermutlich aus Unachtsamkeit übersehen hatte. Bei dem Überholvorgang geriet der Mann offenbar zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegen kommenden Toyota eines 32-Jährigen.

Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden sowohl der Fahrer des Ford als auch der Fahrer des Toyota und ein Insasse schwer verletzt. Der Fahrer des Ford musste in eine Würzburger Klinik, die beiden Insassen des Toyota ins Wertheimer Krankenhaus gebracht werden. Der Motorrollerfahrer blieb unverletzt.

An den beiden Autos entstand jeweils Totalschaden, der sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen dürfte. An der Unfallstelle waren 21 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wertheim, Urphar und Bettingen mit vier Fahrzeugen eingesetzt. Der Verkehr konnte halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

alsi/vd/Polizei Heilbronn