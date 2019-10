Schwerer Unfall mit zwei Verletzten im neuen Kreisel von Groß-Gerau

Ersten Meldungen zufolge sollte eine Person eingeklemmt sein und das Fahrzeug brennen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr Groß-Gerau und Krankenwagen wurden deshalb zur Unfallstelle entsandt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein Ford Galaxy aus dem Raum Friedberg, besetzt mit zwei Personen, die L3094 von Nauheim in Richtung Groß-Gerau. In der Baustelle überfuhr der Wagen, vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit, die Betoneinfassung des neuen Kreisels, flog dann mehrere Meter durch die Luft und überschlug sich anschließend mehrfach. Beide Insassen wurden schwer verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Zum Zeitpunkt des Unfalles standen beide Insassen unter Alkoholeinfluss, auch sind beide nicht im Besitz eines Führerscheines. Zur Klärung der Fahrereigenschaft wurden umfangreiche Gegenstände sichergestellt. Nach derzeitiger Schätzung dürfte der Schaden am Bauwerk, der Baustellenbeschilderung, wie auch des Ford bei circa 10.000 Euro liegen. Verkehrsteilnehmer, die Zeugen des Unfalles waren, werden gebeten, sich mit der Polizei Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152 / 1750 in Verbindung zu setzen.

Polizei Südhessen/mkl