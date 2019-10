Schwerer Unfall mit Sattelzug

Die junge Frau war gerade mit ihrem Polo in Richtung Würzburg unterwegs, als gegen 07:45 Uhr aus der Einmündung gegenüber der Einfahrt Himmelstadt völlig unvermittelt ein polnischer Sattelzug in gleicher Richtung einfuhr und dem VW die Vorfahrt nahm.Die VW-Fahrerin hatte keine Chance den Unfall zu vermeiden, bei dem der Polo in die rechte vordere Seite des Sattelzugs krachte.

Trotz der schweren Kollision zog sich die Fahrerin nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verlegt.

An ihrem Polo entstand dagegen ein wirtschaftlicher Totalschaden, während der Sattelzug mit kleineren Blessuren davonkam und noch fahrbereit war. Der Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Aufgrund des Unfalls kam es auf der B27 in beide Richtungen zu massiven Verkehrsbehinderungen, die Fahrbahn musste wegen der laufenden Unfallaufnahme für über eine Stunde komplett gesperrt werden.

Zu schnell im Kreisel

Karlstadt-Karlburg: Überhöhte Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Freitag (25.10.) kurz vor Mitternacht am Kreisel Karlburg ein Mercedes abflog. Der 44-jährige Pkw-Fahrer fuhr gegen 24:30 Uhr von Mühlbach kommend in den Kreisverkehr ein und wollte weiter auf die Karolingerbrücke auffahren. Dabei verlor der Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Mercedes, schleuderte über die Verkehrsinsel und kam erst nach knapp 40 Metern zum Stehen.

Bei seinem Abflug beschädigte der Pkw ein Verkehrszeichen, das auf der Verkehrsinsel montiert ist. Der Mercedes selbst hatte einen Schaden an der linken Front davongetragen. Der Unfallfahrer überstand den Unfall glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

vd/Polizei Karlstadt