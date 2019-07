Schwerer Unfall auf A3 bei Waldaschaff  Autofahrer stirbt

Die Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach.

Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 26-Jährige aus dem Landkreis Aschaffenburg gegen 23.50 Uhr auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Dem Sachstand nach alleinbeteiligt verlor er – laut ersten Angaben eines Sachverständigen vermutlich aufgrund eines geplatzten Reifens – die Kontrolle über seinen Audi, geriet ins Schleudern, prallte gegen die Außenleitplanke und danach mehrfach in die Leitplanken. Der durch die Wucht des Aufpralls herausgerissene Motorblock fing Feuer.

Rasch waren Streifen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach, die freiwilligen Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn, sowie der Rettungsdienst mit Notarzt vor Ort. Für den 26-Jährigen kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der Wagen eines weiteren Verkehrsteilnehmers wurde durch Trümmerteile beschädigt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten der Feuerwehr und eines Abschleppdienstes waren in den frühen Morgenstunden beendet, so dass die A3 vor dem Berufsverkehr in Fahrtrichtung Frankfurt wieder freigegeben werden konnte. Auch die Autobahnmeisterei war vor Ort im Einsatz. Insgesamt war die Autobahn für die Dauer von rund vier Stunden komplett gesperrt.

rah/Meldung der Polizei Unterfranken