Schwerer Unfall auf A3 bei Aschaffenburg - Lastwagen-Fahrer lebensgefährlich

Der Fahrer eines Sattelzuges hatte vermutlich das Stauende zu spät erkannt. Er versuchte noch, nach links auszuweichen, prallte aber mit seinem Laster in das Heck eines vor ihm fahrenden Sattelzuges, schob diesen auf ein Wohnmobil und dieses wiederum auf einen weiteren Lastwagen.

Mit hydraulischem Gerät aus Führerhaus befreien

Der Unfallverursacher - dessen Identität laut Polizei noch nicht einwandfrei geklärt ist - wurde in seinem Fahrzeug so massiv eingeklemmt, dass er durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Führerhaus befreit werden musste. Der eingeklemmte Lastwagen-Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 44-jährige Fahrer des zweiten Sattelzuges und der 58-jährige Fahrer des Wohnmobils mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die Fahrbahn Richtung Würzburg war aufgrund des Unfalls mehrere Stunden komplett gesperrt, was zu einem Rückstau bis weit ins Hessische sorgte. Auch auf den Umleitungsstrecken kam es durch den Ausweichverkehr zu erheblichen Behinderungen.

Für die Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste schweres Gerät anrücken. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich bis in die Nacht hinein. Neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes waren die Feuerwehren aus Aschaffenburg und Mainschaff im Einsatz. Der Schaden summiert sich laut Polizei auf 250.000 bis 300.000 Euro.

Unfall auf A3 bei Aschaffenburg: Drei Menschen verletzt, davon einer lebensgefährlich

ves/Polizei Unterfranken