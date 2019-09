Schwere Körperverletzung in Aschaffenburg - Polizei sucht weitere Zeugen

Am Freitag, den 06.09.2019 kam es gegen 21:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einer Lokalität in der Weißenburger Straße. Hierbei beschwerte sich eine 45-jähirge Frau über den für sie unerträglichen Qualm einer am Nachbartisch rauchenden Frau. Beide gerieten zunächst in eine verbale Streitigkeit, die zu einem Gerangel zwischen den zwei Kontrahentinnen führte. Im Verlauf dessen warf die 45-Jährige einen Aschenbecher vom Tisch und schlug der Raucherin ein Weinglas auf die Stirn. Diese erlitt hierdurch tiefe Schnittverletzungen im Gesicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg nahm den Sachverhalt auf und ermittelt seither gegen die 45-Jährige wegen schwerer Körperverletzung. Besonders wichtig könnte hierbei die Aussage von zwei unbekannten Zeuginnen sein. Beide hatten die Auseinandersetzung gesehen und sich hierüber mit einer weiteren, der Polizei bekannten Zeugin unterhalten.

Die zwei Damen saßen in unmittelbarer Nähe im Bereich der Außenbestuhlung des Restaurants. Eine nähere Beschreibung der Zeuginnen ist nicht bekannt. Die zwei Zeuginnen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Daimler angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte in der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 17:00 Uhr einen Daimler. Dieser war am Fahrbahnrand der Maximilianstraße abgestellt. Der Radkasten bzw. der Kotflügel hinten links weist nun einen Streifschaden auf.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Verfolgung eines Ladendiebes durch die Innenstadt

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Aschaffenburger Innenstadt zu einer fußläufigen Verfolgungsjagd eines Ladendiebes. Gegen 15:00 Uhr war einem Mitarbeiter eines Drogeriehandels in der City Galerie eine männliche Person aufgefallen, die sich verdächtig im Geschäft herumtrieb. Als diese Person den Kassenbereich passierte und sich in Richtung Ausgang der City Galerie begab, nahm der Mitarbeiter die Verfolgung auf. An den Türen zur Goldbacher Straße bemerkte der unbekannte Täter seinen Verfolger und ließ seine präparierte Plastiktüte samt Diebesgut fallen und rannte davon. Der Drogerieangestellte ließ nicht von dem Mann ab und folgte ihm bis in die Bodelschwinghstraße. Dort verlor sich die Spur des unbekannten Ladendiebes. Bei dem Diebesgut handelt es sich um mehre Flakons Parfüm im Wert von circa 1000,- Euro. Der unbekannte Täter wurde als circa 25 Jahre alter, schlanker Mann beschrieben. Er trug seine schwarzen Haare kurz, wobei die Seiten abrasiert waren. Der Mann war mit einer blauen Jacke und einer hellen Bluejeans bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg