Schwelbrand in Futtermittelsilos in Gänheim

Da ein entzünden des Futtermittels im Raume stand wurden von den alarmierten Feuerwehrleuten begonnen die Silos zu entleeren, was aber aufgrund der baulichen Gegebenheiten an den Silos nur relativ langsam von statten ging. Durch die Feuerwehr wurde deshalb ein Stickstoffsilozug angefordert, dessen Einsatz dann auch zu einem langsamen Abkühlen des Futters führte. Bei dem Einsatz waren 72 Helfer der Feuerwehren eingesetzt. Die Ortsdurchfahrt Gänheim musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

Geparktes Auto gestreift: Karlstadt

Eine 82-jährige Auto-Fahrerin streifte mit ihrem Auto am Montag gegen 14 Uhr im Baggertsweg in Karlstadt ein dort am Fahrbahnrand geparktes Auto. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 4500 Euro.

Autofahrer unter Drogeneinfluss: Schönarts

Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Auto-Fahrers am Montag gegen 15.10 Uhr in Schönarts stellten die Beamten fest, dass dieser Ausfallerscheinungen zeigte welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Da ein Drogenvortest dann auch positiv verlief wurde die Weiterfahrt des Mannes unterbunden. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Mit nicht zugelassenem Auto unterwegs: Zellingen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde gegen Mitternacht bei der Kontrolle eines 29-jährigen Auto-Fahrers in der Würzburger Str. in Zellingen festgestellt, dass an dem Auto Kennzeichen abgebracht waren welche nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer das Auto kurz vorher in Zellingen von einem 42-jährigen Mann gekauft und mit den angebrachten Kennzeichen übergeben bekommen hatte. Der Käufer ging deshalb davon aus, dass das Auto zugelassen sei. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Verkäufer und den Käufer des Mazda erwarten nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Versicherungsschutz, Steuerhinterziehung und Fahren ohne Zulassung.

Polizei Karlstadt/ienc