Schweinheimer Waldweg verbotswidrig befahren und mit Mofa gestürzt

Aufgrund des unwegsamen Geländes kam der junge Zweiradfahrer zu Sturz. Er zog sich eine Knieverletzung zu und musste im Klinikum behandelt werden. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Für die Bergung waren Kräfte der Feuerwehr und der Bergwacht Aschaffenburg vor Ort.

Stadt Aschaffenburg

Fahrten unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Stadtgebiet bei Verkehrskontrollen drei Fahrzeugführer festgestellt, die ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führten. Bei den jungen Männern im Alter von 18 - 24 Jahren wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Fahrzeug verkratzt - Zeugen gesucht

Bereits am Freitag zur Mittagszeit zwischen 11:00 und 12:00 Uhr wurde ein in der Hettingerstraße abgestellter grauer Pkw der Marke Daimler an der Fahrerseite verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500, - Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer: 06021/857-0.

Kreis Aschaffenburg

Unter Alkoholeinfluss Fahrzeuge touchiert

Am Samstag gegen 20:45 Uhr kam es in Mainaschaff in der Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall. Hier touchierte eine 54-Jährige Dame während der Fahrt zwei geparkte Fahrzeuge. Die Fahrzeugführerin stand unter Alkoholeinfluss und es musste eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt werden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 4500, - Euro.

Marihuana bei Personenkontrolle aufgefunden

Im Rahmen von Personenkontrollen in Johannesberg wurden am frühen Sonntagmorgen bei zwei jungen Männern Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Gegen die beiden wird jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Fahrzeug verkratzt - Zeugen gesucht

Bereits am Freitag zwischen 15:00 und 16:30 Uhr kam es in Hösbach in der Adalbertstraße zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Tiguan. Hier wurden auf der Beifahrerseite lange Kratzer verursacht, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 1000, - Euro entstand. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer: 06021/857-0.

Polizei Aschaffenburg/mkl