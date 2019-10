Schweinfurt-05-Rüpel pöbeln Aschaffenburger Passanten an und greifen Polizisten an

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Fußballeinsatz

Am Tag der Deutschen Einheit fand im Stadion Am Schönbusch das Viertelfinale im Toto-Pokal zwischen Viktoria Aschaffenburg und Schweinfurt 05 statt. Im Anschluss an das Spiel zog eine Personengruppe mit Schweinfurter Fans aus mehreren Fanclubs durch die Fußgängerzone in Richtung Hauptbahnhof. Hierbei wurden sie von starken Polizeikräften begleitet.

In der Herstallstraße schlug ein Mitglied dieser Gruppe mehrmals mit einer mitgeführten Fahnenstange gegen Verkehrszeichen und Markisen. Außerdem wurden Passanten durch die Fans angepöbelt. Der Haupt-Unruhestifter wurde von Einsatzkräften der Operativen Ergänzungsdienste bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg angesprochen und ermahnt. Daraufhin bildete sich ein Rudel um die eingesetzten Polizeibeamten und es folgten verbale Anfeindungen. Im weiteren Verlauf kam es zu körperlichen Angriffen gegen die Einsatzkräfte. Diese konnten durch unmittelbaren Zwang und den Einsatz von Pfefferspray beendet werden. Drei 20, 30 und 32 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Schweinfurt bzw. Heilbronn griffen die uniformierten Polizeibeamten aktiv an und mussten isoliert und festgenommen werden. Nach ihrem Transport zur Dienststelle wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und zwei von ihnen, welche erheblich betrunken waren, einer Blutentnahme zugeführt.

Sie erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, Beleidigung und Körperverletzung. Auch die Anordnung eines Stadionverbotes wird im Rahmen der folgenden Ermittlungen geprüft.

Bei den Auseinandersetzungen wurden drei Beamte, 38 bis 44 Jahre alt, leicht verletzt. Die weitere Begleitung zum Hauptbahnhof Aschaffenburg, wo die Fans in den Zug Richtung Würzburg stiegen, verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Betrunken Unfall verursacht

Johannesberg. Am Donnerstag gegen 18.20 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw VW die Hauptstraße in Richtung Aschaffenburg. An der Einmündung Hauptstraße/Altstadt bog er nach rechts ab, geriet hierbei auf die linke Fahrbahnseite und fuhr über den Gehsteig in eine angrenzende Mauer. Er stieg anschließend über die Beifahrerseite aus und wurde dort von Zeugen angetroffen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife fest, dass der Verursacher erheblich (über 2,5 Promille) unter Alkoholeinfluss stand. Die angeordnete Blutentnahme wurde von einem Arzt durchgeführt. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von gut 5.000 Euro.

Unfall zwischen Pkw und Fahrrad

Hösbach. Am Donnerstag gegen 18 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße Am Heigenberg, vom Sportplatz kommend in Richtung Inselweg. Ihm kam eine 56-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai entgegen. Der Fahrradfahrer erschrak wegen des Autos und verbremste sich, verlor die Kontrolle über sein Zweirad und stieß mit dem Pkw zusammen. Er musste leicht verletzt ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Gesamtschaden: 2500 Euro.

Kennzeichen-Diebstahl

Hösbach. Im Ortsteil Rottenberg schraubten unbekannte Täter zwischen Mittwoch und Donnerstag, 15.30 Uhr an einem Pkw Opel die amtlichen Kennzeichen AB-RM 656 ab und nahmen diese mit. Schaden: 50 Euro.

Planenschlitzer

Rothenbuch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag übernachtete ein tschechischer Lkw-Fahrer auf einem Wanderparkplatz an der Bundesstraße 26 in seinem Sattelzug. Am Feiertag gegen 9 Uhr stellte er fest, dass unbekannte Täter an allen Seiten des Gespannes die Planen aufgeschlitzt hatten, um die Ladung zu inspizieren. Es wurde nichts entwendet, der Sachschaden schlägt jedoch mit etwa 400 Euro zu Buche.

