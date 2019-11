Schwarzfahrer in Frankfurt entpuppt sich als gesuchter Krimineller

Weil er in einer S-Bahn der Linie 6 von Kontrolleuren der Deutschen Bahn AG ohne gültigen Fahrschein angetroffen wurde, nahm ihn im Frankfurter Hauptbahnhof eine Streife der Bundespolizei in Empfang. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Mannheim und Wuppertal wegen Raub und Diebstahl mit Haftbefehlen gesucht wurde. Insgesamt 522 Tage Haft standen noch aus, die er nach seiner Verhaftung wenig später in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim antreten durfte.

Bundespolizei/ienc