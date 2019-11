Schwarzfahrer beleidigt Zugbegleiterin in Elsenfeld

Ein renitenter Schwarzfahrer ist am Mittwoch Vormittag aus einer Regionalbahn gemeldet worden. Eine Zugbegleiterin hatte im Zug von Aschaffenburg nach Miltenberg einen Schwarzfahrer erwischt und wollte dessen Personalien ermitteln. Der Sulzbacher zeigte bei der Kontrolle wenig Respekt gegenüber der Kontrollierenden und rempelte diese an.

Weiterhin beleidigte er die Zugbegleiterin, die zur Unterstützung eine Polizeistreife anforderte. Diese nahm den Schwarzfahrer am Bahnhof in Elsenfeld in Empfang und entfernte ihn aus dem Zug. Den Sulzbacher erwartet nun neben der Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen auch eine Beleidigungsanzeige.

