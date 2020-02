Schwarzer Wagen überholt gefährlich - Audi landet im Graben

Am Sonntag, gegen um 19.40 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Familienvater mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn in seinem schwarzen Audi A3 von Lohr in Richtung Rechtenbach. etwa eineinhalb Kilometer nach dem Ortsende von Lohr kam ihm auf seiner Seite ein schwarzer Personenwagen entgegen. Dieser schwarze Wagen überholte gerade ein in Richtung Lohr fahrendes anderes Auto. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden, wich der 45-jährige aus und fuhr mit seinem Audi in den Straßengraben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Jedoch entstand am Audi ein Schaden von rund 3000 Euro. Weiterhin wurde ein Leitpfosten umgefahren. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von den beiden Fahrzeugen die dem 45-jährigen entgegen kamen fehlt jede Spur.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohr, Tel. 09352/87410, in Verbindung zu setzen.

dc/Meldung der Polizei Lohr