Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Auto die Kennzeichen DA-EF 9907 angebracht. Der Wagen wird vermutlich mit dem Originalschlüssel gefahren. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Dieburg in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/96560).

Polizei Hessen / ves