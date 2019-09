Schwarzangler erwischt

Zunächst konnte sich ein 48jähriger Angler aus Klingenberg bei der Kontrolle lediglich mit einer ausländischen ID-Card ausweisen. Einen gültigen Fischereischein besaß er nicht. Dafür hatte er bereits mehrere Fische in einer Plastiktüte wobei noch einige Tiere lebten. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und wegen Fischwilderei. Ein weiterer 48jähriger Angler aus Klingenberg konnte ebenfalls keine Erlaubniskarte oder Fischereischein vorweisen. Er hatte zum Zeitpunkt der Kontrolle noch nichts gefangen. Er wurde ebenfalls wegen Fischwilderei angezeigt.

Streitigkeit führte zu Drogenfund

Mömlingen: Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, wurde eine Polizeistreife zu einer Streitigkeit Im Paradies in Mömlingen gerufen. Neben 4 Personen im Alter von 26 bis 51 Jahren, konnten die Beamten auf einer Couch, im Wohnzimmer des Anwesens, eine Plastikdose mit etwas knapp 5g Marihuana vorfinden. Keine der Anwesenden räumte den Besitz ein. Die Dose mit dem Rauschgift wurde sichergestellt und weitere Ermittlungen werden durchgeführt. Der eigentliche Grund für den polizeilichen Einsatz war eine verbale Streitigkeit zwischen einem 34jährigen und einer 26jährigen bezüglich ihres gemeinsamen erst wenige Monate alten Kindes.

Drogen gehen den „Bach“ runter

Wörth: Am Freitagabend stellte eine Polizeistreife zwei sich auffällige verhaltende, junge Männer am Mainufer an der Landstraße in Wörth fest. Als die beiden die Beamten erblickten sprang einer der beiden auf und versuchte etwas im Main zu entsorgen. Wie es sich herausstellte hatte der 21jährige versucht seine Drogen vor der Kontrolle loszuwerden. Ganz ist es ihm jedoch nicht gelungen. Die Beamten konnten bei ihm noch einen Joint auffinden und sicherstellen. Die restlichen Drogen trieben in einem Klemmbeutel bereits außerhalb der Uferreichweite den Main hinab. Das Rauschmittel ist nun weg, aber den jungen Mann erwartet dennoch ein Verfahren wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln.

vd/Polizei Obernburg