Schwarz gekleidete maskierte Männer überfallen Spielhalle

Sie bedrohten die Angestellte und forderten sie auf, die gesamten Einnahmen herauszugeben. Geraubt wurden mehrere tausend Euro Bargeld aus der Kasse und das Portemonnaie der Mitarbeiterin.

Das Raubgut wurde in einer Plastiktragetasche verstaut. Die Angestellte, wie auch sechs weitere Personen, die sich zur Tatzeit in der Spielhalle aufhielten, blieben unverletzt. Nach der Tat flüchteten die Räuber in einem hellen Auto, in welchem ein weiterer Mittäter wartete, in unbekannte Richtung.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Zwei der Täter werden als sehr schlank und als etwa 170 cm - 180 cm groß beschrieben. Der dritte Täter wird als etwas korpulenter angegeben. Alle drei sprachen Deutsch mit Akzent. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der 06151 - 969 0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizei Südhessen/mkl