Allein in den vergangenen 24 Stunden habe es sieben Zwischenfälle mit Menschen auf Bahngleisen in Unterfranken gegeben, sagt Fabian Hüppe, Polizeihauptkommissar und Dienstgruppenleiter der Bundespolizei in Würzburg, im Gespräch mit unserer Redaktion. Sieben, die der Polizei bekannt sind. Eine ungewöhnliche Häufung, vielleicht den Unternehmungen oder den Feierlichkeiten vor den Pfingstfeiertagen geschuldet, spekuliert der Polizist.

• Der Unfall in Kahl:

Auch der 23 Jahre alte Mann in Kahl sowie eine 29 Jahre alte Frau und ein Kind kommen in der Nacht zum Sonntag von einer Feier. Wohl um ihren Nachhauseweg abzukürzen, überqueren sie gegen 1.40 Uhr an der Straße »An der Nachtweide« die Bahnschienen. Dabei verliert der Mann einen Schuh. Alle drei zücken ihre Smartphones, schalten deren Leuchten an und beginnen im Gleisbett nach dem Schuh zu suchen. Währenddessen naht ein Güterzug heran.

Spät, sehr spät, registriert das Trio offenbar, welche Gefahr da auf es zurollt. Frau und Kind springen gerade noch rechtzeitig aus dem Gleisbett zur Seite, der schon bremsende Zug rauscht an ihnen vorbei. Den wohl einen Hauch zu spät wegspringenden Begleiter touchiert der Triebwagen an der dem Zug zugewandten Körperseite und schleudert ihn zu Boden. Der Mann aus Kahl erleidet schwere Verletzungen an Schulter und Wade.

Trotz Notbremsung hatte der Zugführer keine Chance, den Unfall zu vermeiden. Bis so ein tonnenschweres, stählernes und Dutzende Meter langes Zuggespann steht, das dauert, weiß Hüppe.

Sofort setzt der Zugführer einen Notruf ab, die Rettungsmaschinerie beginnt zu laufen. Notarzt, Polizei, Feuerwehr sowie ein Notfallmanager der Bahn eilen zum Unfallort. Bundespolizei und Bahn sperren die Zugstrecke in beiden Fahrtrichtungen – Richtung Aschaffenburg und Richtung Hanau – ab. Vor Ort kümmern sich die Helfer um das Trio. Notarzt sowie Sanitäter versorgen den Schwerverletzten und transportieren ihn ins Krankenhaus. Die Frau und das Kind stehen unter Schock, sind vermutlich traumatisiert, in eine Klinik müssen sie nicht. Ebenfalls einen Schock erlitten hat der Zugführer, sagt Hüppe. Der Mann kann seinen Zug in dieser Nacht nicht mehr weiterfahren, ein Kollege springt ein.

Trotzt der schweren Verletzungen des Mannes habe das Trio großes Glück gehabt, sagt Hüppe: »Die hätten Tod sein können.« Ob der Mann alkoholisiert war, ist derzeit unklar. Vor Ort sei ein Alkoholtest wegen der schweren Verletzungen nicht möglich gewesen. Die Staatsanwaltschaft ordnete aber eine Blutentnahme im Krankenhaus an.

• Folgen des Unfalls:

Für den 23 Jahre alten Schwerverletzten geht es jetzt erst einmal darum, wieder zu genesen. Folgenlos bleiben wird die Nacht für ihn jedoch vermutlich nicht. »Unbefugtes Überschreiten von Gleisen«, auf Schienen laufen, Selfies in Gleisbetten machen,... gelten zwar lediglich als Ordnungswidrigkeiten, für die 25 Euro fällig werden, sagt Hüppe und ergänzt: Solche Leichtsinnigkeiten können aber trotzdem schnell richtig teuer für die Erwischten werden.

Wenn Zugführer wegen solcher Vorfälle eine Notbremsung einleiten müssen, könnte seitens der Verursacher eine Straftat vorliegen: Ein gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. In einem solchen Fall wird nun auch gegen den Kahler ermittelt, so Hüppe. Ob ein Verfahren eingeleitet wird, entscheidet die Justiz. Doch damit nicht genug.

Grundsätzlich können zivilrechtliche Verfahren auf Verursacher solcher erzwungener Bahnstopps zukommen. Man stelle sich eine Bahnstreckensperrung in der Hauptverkehrszeit vor, erklärt Hüppe. Züge müssen umgeleitet werden, Störungen des Fahrplans, Verspätungen, Schienenersatzverkehr und und und – das kostet und zwar sehr schnell sehr viel Geld. Die Bahn könnte versuchen, sich die Kosten von dem Verursacher zurückzuholen. Dann der Lokführer. Je nach Schwere seines Schocks könnte er zivilrechtlich Schadensersatzansprüche etwa wegen Körperverletzung bei dem Versucher geltend machen.

Ob all dies im Fall des Kahler Unfalls nachfolgen wird, ist ungewiss. Der Unfall geschah nachts, die Bahnstrecke war für etwa eine Stunde gesperrt.

Jedenfalls war der Unfall in Kahl der folgenreichste von den sieben Fällen auf Bahngleisen in den 24 Stunden zwischen Samstag- und Sonntagnacht in unserer Region. Ein weiterer hat Polizist Hüppe allerdings ebenfalls sprachlos gemacht. Drei Erwachsene, alle um die 50 Jahre alt, hatten sich »für eine Fotoaktion« ins Gleisbett gestellt. Erwachsene.

Der Polizei melden tun Solcherlei übrigens zumeist Anwohner oder Zugführer. Letztere sind dann unfreiwillig auch diejenigen, die Bilder nie wieder aus ihrem Kopf herausbekommen, wenn es dann schiefgeht und der Leichtsinn von Menschen in einem Unglück endet.

