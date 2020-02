Schüler in Dieburg mit Pfefferspray verletzt

Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr, kam es in einer Schule "Auf der Leer" zu einer Auseinandersetzung zwischen Schülern. Zunächst kam es laut Zeugenaussagen zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Im Zuge des Gerangels besprühte ein 17 Jahre alter Junge aus Darmstadt seine Kontrahenten mit Pfefferspray. Hierbei verletzte er sich und nach bisherigen Erkenntnissen fünf weitere Personen. Darunter auch Personen, die nicht an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Die Schüler wurden teils ärztlich versorgt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Polizei Südhessen