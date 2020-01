Schüler-Kriminalität: Google Play- und iTunes-Karten als begehrte Objekte

Die 15 Google Play Karten sowie 8 iTunes Karten waren dort unter der Schaukel im Sand vergraben. Die aufgefundenen Karten, welche offenbar noch nicht freigeschaltet waren und somit keinen Wert darstellten, wurden sichergestellt.

Am Freitagmorgen wurde die Polizei informiert, dass ein Schüler in der Aula der Mittelschule Google Play Karten sowie Kopfhörer verteilt hätte. Wie die anschließenden Ermittlungen ergaben, hatte ein 12-jähriger Schüler am Freitagmorgen 11 nicht aktivierte Google Play Karten sowie zwei Ladegeräte im Wert von je 5 Euro in einem Einkaufsmarkt entwendet. Ein 11-Jähriger hatte am Vortag im gleichen Einkaufsmarkt die im Sand aufgefundenen 23 Zahlungskarten sowie 5 Kopfhörer im Wert von je 5 Euro entwendet.

Polizei Marktheidenfeld/mkl