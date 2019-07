Am vergangenen Wochenende hatte sich eine Schraube in den vorderen linken Reifen eines Porsches Cayenne gebohrt. Ob dies durch einen unbekannten Täter verursacht wurde oder sich die Schraube während der Fahrt in den Reifen gebohrt hat, kann nicht mit Sicherheit angegeben werden.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld