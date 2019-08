Schollbrunn: Unfall artet in handfesten Streit aus

Im Zuge dessen schubste der Anwohner den Busfahrer, so dass dieser rückwärts hinfiel und sich leicht an seinem Ellenbogen verletzte. Der Busfahrer soll wiederrum den Anwohner beleidigt haben. Seitens der Beamten der Polizeiinspektion Marktheidenfeld wurden Ermittlungen wegen Straftaten der Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Karbach: Fahrraddiebstahl

Am Freitag, den 09.08.2019, wurde in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr in der Straße „Am Brübel“, gegenüber dem Tennisplatz, ein graues Fahrrad der Marke Bergamont, Typ Allride Pro, gestohlen. Es hatte einen Wert von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld (Tel-Nr. 09391/9841-0) erbeten.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld