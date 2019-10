Schöllkrippen: Unfall mit Wildschwein

Bei einem Wildunfall bei Schöllkrippen entstand am Montagabend um 21.30 Uhr ein Schaden von 2.000 Euro. Ein Opel-Fahrer hatte kurz vor dem Ortseingang von Schöllkrippen, aus Richtung Kleinkahl kommend, ein Wildschwein erfasst. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet.

50 Gramm Marihuana und Joint sichergestellt

Karlstein-Dettingen. Bei einer Personenkontrolle konnte eine Streife der Alzenauer Polizei am Montagnachmittag 50 Gramm Marihuana sowie eine Joint sicherstellen. Die Streife hatte gegen 17 Uhr drei Personen in der Straße In den Baumstücken kontrolliert. Ein 17-Jähriger versuchte noch vor der Kontrolle eine Druckverschlusstüte hinter einem Pkw zu entsorgen, was der Streife allerdings nicht verborgen blieb. Bei der folgenden Nachschau an dem Pkw konnte eine Tüte mit 50 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Bei einem 16-Jährigen kam außerdem ein Joint zum Vorschein, der ebenfalls sichergestellt wurde. Die beiden Jugendlichen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Auf die beiden kommt nun eine Anzeige zu.

Polizeiinspektion Alzenau