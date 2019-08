Schöllkrippen: Unbekannter beschädigt Pferdekoppel und verletzt Pferd

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein Unbekannter eine Pferdekoppel im Bereich der Spessartstraße. Er trat mehrere Pfosten um und zwickte einige Drahtschnüre durch. (Schaden circa 500 Euro). Dadurch zog sich ein Pferd Schnittverletzungen am Rumpf und an den Hinterbeinen zu. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Wildunfall

Alzenau-Kälberau. Bei einem Wildunfall in der Michelbacher Straße entstand am Sonntagmorgen ein Schaden von 4.000 Euro. Eine Seat-Fahrerin war um 6 Uhr zwischen Kälberau und Michelbach mit einem Reh kollidiert. Dabei wurde das Auto nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt.

VW mutwillig beschädigt

Karlstein-Dettingen. Am Sonntag zwischen 06 und 10 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen VW, der in der Straße An der Pfingstweide abgestellt war, auf der rechten Seite mit einem spitzen Gegenstand. Dabei entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizeiinspektion Alzenau