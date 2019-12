Schöllkrippen: Auto erfasst Fußgänger

Kurz vor 18.00 Uhr am Mittwochabend bog eine 30-jährige Toyota-Fahrerin von der Aschaffenburger Straße nach links in die Vormwalder Straße ab. Gleichzeitig überquerte eine 19-jährige Fußgängerin die Vormwalder Straße auf Höhe der Lindenstraße und wurde prompt vom Pkw erfasst. Da dies mit nur geringer Geschwindigkeit erfolgte, erlitt sie zum Glück nur leichte Verletzungen am Bein. Sachschaden entstand nicht.

Marihuana weggeschmissen

Kahl. Am frühen Mittwochabend gegen 17.30 Uhr warf ein Jugendlicher in der Aschaffenburg Straße (ehemalige B 8) bei Erblicken einer Polizeistreife hektisch einen Gegenstand auf den Boden. Die Beamten, denen dieses Tun nicht unbemerkt blieb, schauten daraufhin genauer nach und konnten ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana auffinden. Den 17-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Unfallflucht

Karlstein-Dettingen, Lkrs. Aschaffenburg. Vermutlich in den Morgenstunden des Mittwochs wurde einem in der Schillerstraße geparkten Skoda Ovtavia eine Delle in die linke Fordertüre gefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Polizeiinspektion Alzenau