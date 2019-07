Schnell ein anderes Kleidungsstück geholt - Dieb klaut Geldbörse aus Umkleide im NKD-Markt

Die Kundin legte kurzfristig ihre Geldbörse in der Umkleidekabine ab, um sich ein weiteres Kleidungsstück von einem Kleidungsständer zu holen. In dieser Zeit muss der derzeit unbekannte Täter, die „Gunst der Stunde“ genutzt und die Geldbörse an sich gebracht haben. Der Verlust des Geldbeutels fiel der geschädigten Kundin erst auf , als sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte.

Verkehrsunfall mit Unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Miltenberg

Am 07.07.2019, gegen 01:05 Uhr, ereignete sich in Miltenberg, in der Mainstraße, ein Verkehrsunfall bei dem sich der unfallverursachende Pkw-Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernte. Nach derzeitigem Kenntnisstand parkte der Führer des unfallverursachenden Pkw mit seinem Pkw aus und beschädigte hierbei einen weiteren, geparkten Pkw an dessen Fahrzeugheck. Anschließend fuhr der Unfallverursacher mit seinem Pkw in Richtung „Esso-Tankstelle“ davon ohne die Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Schadenshöhe am Pkw des Geschädigten wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Kirchzell/ OT Buch

Am 06.07.2019, gegen 13:40 Uhr, kam es bei „Buch“,/ Ortsteil von Kirchzell, auf der Kreisstraße 42, bei km 1.0, Fahrtrichung Mudau zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ebenfalls der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Nach Angaben des geschädigten Pkw-Fahrers, fuhr dieser zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw in Richtung Mudau. In einer leichten Linkskurve, aus Sicht des Pkw-Fahrers gesehen, kam diesem auf seinem Fahrstreifen ein Motorradfahrer entgegen. Der Pkw-Fahrer musste deswegen nach rechts ausweichen und touchierte hierbei die Leitplanke. Hierbei entstand am Pkw Sachschaden. Der Motorradfahrer fuhr nach dem er den Verkehrsunfall verursacht hatte in Richtung Kirchzell weiter. Beim Motorrad des Unfallverursachers soll es sich um ein rotes „Naked-Bike“ handeln. Beim Verkehrsunfall entstand Sachschaden am Pkw des Geschädigten in einer Höhe von ca. 3000 Euro.

Fischdiebstahl bei Eichenbühl/Pfohlbach aus der Erf

Am 06.07.2019, gegen 19:00 Uhr, wurde durch einen Zeugen der Polizeiinspektion Miltenberg mitgeteilt, dass er soeben zwei „Schwarzangler“ beobachtet, die in der „Erf“, bei Pfohlbach/Ortsteil von Eichenbühl, unerlaubt angeln würden. Bei der Kontrolle der zwei männlichen Personen durch die Polizeistreife, stellte sich heraus, dass diese tatsächlich „nicht“ im Besitz eines gültigen Fischereischeins waren. Die beiden Männer erwartet nun eine Strafanzeige, wegen Diebstahl und eines Verstoßes gegen das Fischereigesetz. Die Männer hatten bei der Feststellung durch die Polizeistreife bereits 6 untermassige Bachforellen aus der Erf geangelt.

Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Zulassung in Kleinheubach

Am 07.07.2019, gegen 00:20 Uhr, wurde ein Pkw Chrysler, Voyager, in Kleinheubach, hier „in der Seehecke“, durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Miltenberg einer Kontrolle unterzogen. Die Streife wurde auf das Fahrzeug aufmerksam, da der Pkw auf dem Gelände der dortigen Supermärkte „ohne eingeschaltetes Fahrlicht“ unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen war und für dieses keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Des Weiteren war am Pkw ein Kennzeichen angebracht, das für dieses nicht ausgegeben war und vortäuschen sollte, dass eine gültige Zulassung zum Straßenverkehr besteht. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafanzeigen die mit Geldstrafe bedroht sind.

Trunkenheitsfahrt in Heppdiel/ OT Eichenbühl

Am 07.07.2019, gegen 01:40 Uhr, wurde die Führerin eines Pkw, Skoda-Octavia, in Eichenbühl, hier Ortsteil Heppdiel, in der Windischbuchener Straße, durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Miltenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Frau den Pkw unter Alkoholeinfluss führte. Aufgrund eines durchgeführten Alkomatentests und dessen Alkomatenergebnisses erwartet nun die Fahrerin eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige die mit einer Geldbuße bedroht ist.

Polizei Miltenberg/mkl