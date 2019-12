Schnee: Mehrere Unfälle in Lohr

In Lohr ist am Mittwoch gegen 17:30 Uhr ein Opel Fahrer ins Schleudern gekommen und fuhr frontal gegen einen Laternenmast. Glücklicherweise wurde der 19-jährige Fahrer nicht verletzt.

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 52-jähriger Opel Fahrer die Fischergasse und wollte nach links auf die Osttangente einbiegen. Hierbei übersah er den Vorfahrtsberechtigten Peugeot Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde durch die Straßenmeisterei Lohr gereinigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 18.000 Euro.

13-Jähriger begeht Ladendiebstahl

Am Mittwochnachmittag teilt ein Lebensmittelgeschäft in der Walter-Senger-Straße in Lohr am Main einen Ladendiebstahl mit. Ein 13jähriger steckte drei Redbull Dosen im Wert von 3,27 Euro in seinen Rucksack und verlässt das Geschäft ohne diese zu bezahlen.

Polizeiinspektion Lohr