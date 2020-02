Schmuck im Wert von über 30.000 Euro aus Auto bei Lohr gestohlen

Ein Pkw-Fahrer nahm in den Abendstunden in der Jahnstraße zwei dort laufende Fußgänger auf. Nach wenigen hundert Meter ließ er die Personen bereits wieder aussteigen. Erst geraume Zeit später fiel dem Fahrer auf, dass aus seinem Fahrzeug Schmuck im Wert von über 30.000 Euro fehlt.

Der Pkw-Fahrer fuhr gegen 20.30 Uhr auf der Jahnstraße stadteinwärts. Etwa auf Höhe des Nägelseeschulzentrums erkannte er zwei Männer, die in der Dunkelheit und bei winterlichen Außentemperaturen in die gleiche Richtung liefen. Aus Mitleid bot er seine Hilfe an und fragte das Duo, ob er es mitnehmen könne. Dieses Angebot nahmen beide Unbekannte gerne an. Da die Fahrt des hilfsbereiten Fahrers allerdings im Bereich des zentralen Omnibusbahnhofs zu Ende war, ließ er seine Mitfahrer dort schon wieder aussteigen. Später stellte er fest, dass aus einer auf der Rücksitzbank abgestellten Tasche ein schwarzes Ledermäppchen fehlt. In diesem befanden sich unter anderem mehrere wertvolle Schmuckstücke. Verdachtsmomente gehen dahin, dass einer der unbekannten Mitfahrer das Mäppchen an sich nahm. Da die Ermittlungen der Polizei bislang zu keiner Täterermittlung geführt haben, bittet die Polizei erneut um Zeugenhinweise.

Wem wurde möglicherweise in den zurückliegenden Wochen der aus den Lichtbildern ersichtliche Schmuck oder die Armbanduhr angeboten?

Wem sind möglicherweise Personen aufgefallen, die diesen Schmuck bzw. die Armbanduhr getragen haben?

Im Einzelnen handelt es sich um nachfolgende Gegenstände, die entwendet wurden:

Halskette aus Kord mit einem Anhänger aus Gold, der einen stilisierten Skorpion darstellt

Armband aus Platin mit Saphiren und Diamanten besetzt

Armband aus Weißgold mit Rubinen

einzelner Diamant in einer Blisterverpackung

Saphir

Fingerring mit Diamanten besetzt

Smaragdring

Fingerring aus Silber mit zwei erhabenen, sich kreuzenden Schlangen

Appel IPhone 7, schwarz

Militärarmbanduhr der Marke Aeromatic 1912 mit Glasboden

Lediglich vom Beifahrer liegt eine Personenbeschreibung vor:

ca. 170 cm groß, Mitte 20, dunkle kurze Haare, längliches Gesicht, unauffällig gekleidet.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Lohr a. Main, Tel. 09352/8741-0, erbeten.

vd/Polizei Lohr