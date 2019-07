Schmuck aus Wohnung geklaut - Zeugen gesucht

Die Rentnerin ging dazu auf ihre Terrasse und wurde von der jungen Frau in ein Gespräch verwickelt und dabei abgelenkt. Diesen Umstand nutzte offenbar eine weitere Person aus und drang unbemerkt in das Haus ein. Am Nachmittag stellte die Tochter der Rentnerin dann fest, dass aus ihrer Wohnung im Obergeschoss Bargeld und Schmuck im Wert von 2000 Euro entwendet worden waren.

Die junge Frau kann wie folgt beschrieben werden: circa 15 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank, bekleidet mit einem hellblauen Anorak und Jeans, sprach Hochdeutsch. Die Frau war in Begleitung eines jungen Mannes (circa 17 Jahre, schlank, bekleidet mit einem dunklen Anorak), der auf der Hanauer Landstraße wartete.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu wenden.

Wildunfall

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Montag kam auf der Staatsstraße 2905 bei Wiesen zu einem Wildunfall. Ein Subaru-Fahrer, der gegen 22 Uhr von Flörsbach in Richtung Wiesen fuhr, war mit einem Reh zusammengestoßen. Das Auto wurde dabei im Frontbereich beschädigt (1.500 Euro).

Beim Ladendiebstahl erwischt

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Ein 65-jähriger Mann wurde am Dienstagmittag bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Aschaffenburger Straße ertappt. Der Mann hatte um 13.30 Uhr eine Schachtel Zigaretten im Wert von 7 Euro in seine Jackentasche gesteckt. An der Kasse bezahlte er aber nur seine restlichen Waren und verließ das Geschäft. Da dies aber von einem Angestellten beobachtet worden war, wurde er von diesem angesprochen und die Polizei verständigt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Haschisch sichergestellt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 15-jährigen Schülers im Ulmenweg konnte eine Streife am Dienstag um 7.45 Uhr 3 Gramm Haschisch sicherstellen. Auf den Jugendlichen kommt nun eine Anzeige zu.

ves/Polizei Alzenau