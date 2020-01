Schmierereien in der Rastanlage Spessart-Süd - Ultras Desperados auf Aufwärtsspiel

An der Hoteleinfahrt, sowie an der daneben befindlichen Betonsäule wurden Schriftzüge der „Ultras Desperados“ und zahlreiche Aufkleber mit Bezug zur BVB-Hooligan-Szene festgestellt. Bereits in den Morgenstunden hätten mehrere BVB-Fanbusse die Rastanlage angefahren. Auf Grund der Feststellungen gibt es einen Sachbezug zur Szene, welche auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel nach Augsburg waren.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EURO Reinigungskosten, da eine Beseitigung der Aufschrift ohne größeren Aufwand nicht möglich wäre. Auf der Rückfahrt und Tankstopp gegen Mitternacht wurde ein Lkw mit einem ca. 1 m langen Graffiti durch einen der Mitreisenden versehen. Der Anhänger des BVBs war hierbei durch eine zweite Person gefilmt worden, wie dieser die Plane eines Sattelaufliegers mit einem Schriftzug „verzierte“. Bevor jedoch die Polizei agieren konnte, waren die zwei Personen im Schutz der Menge ihrer mitreisenden Fankollegen verschwunden. Die Fahrer der vier vor Ort befindlichen Reisebusse wurden angewiesen die Rastanlage zu räumen.

Die Schmiererei an der Plane des Aufliegers konnte durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden.

Weitere Ermittlungen folgen.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern an die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter 06021-857 2530 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kontrolle offenbarte falsche Kennzeichen, sowie ein Fahren ohne Führerschein



Waldaschaff. Gegen 16 Uhr am Samstag wurden die Beamten der Verkehrspolizei auf einen Audi mit Karlsruher Kennzeichen aufmerksam. Der 36-Jährige Fahrer zeigte bei der Kontrolle einen Führerschein vor, welcher gefälscht war. Der weitere Verlauf der Kontrolle offenbarte, dass die angebrachten Kennzeichen nicht fur das Fahrzeug ausgegeben waren. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Fahrzeug auf Grund fehlender Zulassung stillgelegt. Der Fahrer hat mit einer Anzeige zu rechnen.

Gespann mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen



Weibersbrunn. Ein 36-Jähriger Kraftfahrzeugführer aus dem Emsland wurde, nachdem dieser telefonierend als Fahrzeugführer auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Frankfurt fahrend angetroffen wurde, an der Rastanlage Spessart kontrolliert.

Der Verlauf der Kontrolle brachte eine zu geringe Profiltiefe am rechten Reifen des Anhängers, eine seit März 2018 abgelaufene Hauptuntersuchung des Anhängers, sowie einen seit 7 Monaten fehlenden TÜV des Zugfahrzeugs zum Vorschein.

Der Fahrer hat nun mit einem Bußgeldbescheid und Punktezuwachs zu rechnen.

Porsche kracht in Sattelzug

Waldaschaff. Am frühen Nachmittag, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A3 in Fahrtrichtung Passau/Linz zwischen einem Porsche und einem Sattelzug.

Auf der Steigungsstrecke des vierspurigen Teilstücks verlor ein 60-jähriger auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Porsche, als dieser vom linken auf den rechts angrenzenden Fahrstreifen wechseln wollte. Bei dem Pkw brach das Heck aus, schleuderte und prallte gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Der Fahrer des Lkws konnte mit seinem Fahrzeug auf dem Standstreifen anhalten. Der Porsche wurde nach dem Anprall abgewiesen und kam auf dem zweiten und dritten Fahrstreifen quer zur Fahrtrichtung zum Stehen.

Der 15 Jahre alte Porsche musste mit einem erheblichen Frontschaden abgeschleppt werden. An der Zugmaschine wurde die Stoßstange im Bereich der Fahrerseite abgerissen. Der Gesamtschaden beläuft sich ca. 35.000 EURO.

Die Wehren Waldaschaff und Bessenbach sicherten die Unfallstelle ab. Für einen Zeitraum von 15 Minuten wurde die Richtungsfahrbahn Nürnberg komplett gesperrt. Bis zum Abschleppen des Porsches waren zwei von vier Fahrstreifen für die Dauer von 30 Minuten gesperrt.

VPI Aschaffenburg-Hösbach