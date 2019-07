Schlepper beschädigt Bus in Birkenfeld

Der 53-jährige Schlepper-Fahrer befuhr mit Anhänger am Mittwoch, gegen 11.45 Uhr, die Pfetzerstraße und streifte im Vorbeifahren mit dem Hinterrad des Schleppers den linken Außenspiegel eines geparkten VW-Busses. Dadurch fiel das Spiegelglas heraus und das Gehäuse wurde zerbrochen. Am Schlepper entstand kein Schaden.

Von Fahrbahn abgekommen: Roden

Von der Fahrbahn abgekommen ist am Mittwochabend eine 46-jährige Auto-Fahrerin. Sie befuhr mit ihrem Opel Astra die Rothenfelser Straße, als sie aufgrund eines technischen Defektes gegen eine Grundstücksmauer prallte. Wie sich herausstellte, war die linke Hinterradfelge beschädigt und der Reifen platt. Der Gesamtsachschaden beträgt 9500 Euro.

Geparktes Auto beschädigt: Marktheidenfeld

Beim Rangieren im Lohgraben blieb am Mittwoch, gegen 18.24 Uhr, eine Auto-Fahrerin an einem geparkten Auto hängen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 550 Euro.

Fahrrad-Diebstahl: Marktheidenfeld

In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 13 Uhr, wurde ein in der Baumhofstraße abgestelltes Damenfahrrad im Wert von 460 Euro gestohlen. Das schwarze Fahrrad der Marke Pegasus stand vor einem Wohnanwesen in einem Fahrradständer und war mittels Fahrradschloss gesichert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Beschädigungen an geparktem Auto: Urspringen

In der Zeit von Dienstag, 14.30 Uhr, bis Mittwoch, 8.00 Uhr, machte sich ein unbekannter Täter an einem in der Steinfelder Straße geparkten Auto zu schaffen. Der linke Scheibenwischerarm wurde abgebrochen und beim rechten hinteren Reifen wurde die Luft abgelassen. Der Gesamtschaden dürfte bei 200 Euro liegen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/ienc