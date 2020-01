Schleifspuren an BMW: Polizei Lohr ermittelt wegen Unfallflucht

Am Donnerstagmittag stellte ein 56-jähriger Fahrzeugführer seinen schwarzen BMW auf den ausgewiesenen Parkflächen vor der HypoVereinsbank, entlang der Oberen Brückenstraße in Lohr ab. Nach etwa einer halben Stunde kehrte der Mann zu seinem Fahrzeug zurück und stellte eine Beschädigung an der linken Seite der Frontschürze fest. Anhand der Schleifspuren ist der Kontakt mit einem anderen Fahrzeug zu vermuten- die Polizeiinspektion Lohr ermittelt nun wegen ‚Unerlaubten Entfernens vom Unfallort‘. Zeugen werden gebeten, sich auf der Dienststelle zu melden (Rufnummer: 09352/8741-0).

Polizeiinspektion Lohr