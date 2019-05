Schlechte Kinderstube - BMW-Fahrer rüpelt in Lohr

Als der 42-jährige Fahrer des Lohrliner sich am Dienstag, um 15:34 Uhr, vom ZOB nach links in die Haaggasse tastete, näherte sich von rechts ein schwarzer 3er-BMW. Dessen Fahrer zeigte sein Missfallen an der Verkehrssituation sofort durch wiederholtes Hupen. Darüber hinaus hielt er dem Busfahrer noch den ausgestreckten Mittelfinger entgegen.

Die Polizeiinspektion Lohr a.Main bittet Zeugen des Vorfalles unter der Tel. 09352/8741-0 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Lohr