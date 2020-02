Schlägereien bei Faschingsveranstaltungen in Mömlingen und Niedernberg

Zunächst wurde gegen 01:50 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Pkw, welcher vor der Sport-und Kulturhalle in Mömlingen abgestellt war, gemeldet.

Der Täter, ein 25-jähriger aus Obernburg, konnte noch vor Ort von den Ordnungshütern angetroffen werden. Er hatte gegen einen direkt vor dem Eingang stehenden VW getreten und dabei die rechte Fahrzeugseite eingedellt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Noch während die Beamten mit der Klärung des Sachverhalts vor Ort beschäftigt waren, beobachteten sie selbst, wie ein junger Mann einem anderen mit der Faust ins Gesicht schlug. Durch ein schnelles Einschreiten der Beamten konnte eine weitere Auseinandersetzung verhindert werden.

Bei dem Schläger handelt es sich um einen 17-jährigenaus Mömlingen. Diesem wurde nach der Sachverhaltsaufnahme ein Platzverweis erteilt. Der Geschädigte, ebenfalls erst 17 Jahre alt, erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

Gegen 02:15 Uhr kam es dann zu einer Körperverletzung an der Hans-Hermann-Halle in Niedernberg. Hier war ein 23-jähriger mit einem 36-jährigen in Streit geraten. Zunächst hatte der 23-jährige Täter seinem Kontrahenten den Stuhl weggezogen, so dass dieser zu Boden fiel. Daraufhin kam es zu Beleidigungen seitens des Geschädigten, welche der Täter mit einem Schlag in das Gesicht beantwortete. Der 36-jährige erlitt hierdurch leichte Prellungen, benötigte jedoch keine medizinische Hilfe. In allen Fällen waren die Beteiligten erheblich alkoholisiert.

Unfall in Sulzbach

Am Freitag gegen 09:30 Uhr fuhr eine 25-jährige mit ihrem Opel von Kleinwallstadt kommend in Richtung Sulzbach. Am Bahnübergang kam ihr ein Omnibus entgegen. Bei dem leicht kurvigen Verlauf der Straße kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge, wodurch diese leicht beschädigt wurden. Beide Beteiligte gaben gegenüber den Beamten an, weit genug rechts gefahren zu sein. Die Spurenlage ließ es den Beamten nicht zu, einem der Beteiligten ein Fehlverhalten nachzuweisen, so dass sich nach erfolgtem Personalienaustausch nun die Versicherungen mit dem Fall beschäftigen müssen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3500 Euro.

Jugendlicher zeigt Polizeibeamten in Elsenfeld den Mittelfinger

Manchmal muss man zweimal überlegen, ob das Gesehenegerade wirklich passiert ist. So muss es auch den beiden Polizeibeamten ergangen sein, die am Freitagmorgen gegen 09:30 Uhr ihrer Arbeit nachgingen. Sie standen gerade auf dem Parkplatz des Rathauses in Elsenfeld als ein Bus an ihnen vorbeifuhr. Einer der Fahrgäste bemerkte die Polizeistreife und zeigte ihnen aus dem vorbeifahrenden Bus heraus unvermittelt den Mittelfinger.

Die Beamten folgten daraufhin dem Bus zum Schulzentrum und stellten den Fahrgast zur Rede. Es handelte sich um einen 15-jährigen aus dem Bereich Krombach. Dieser stritt zunächst alles ab. Ein neben ihm sitzender Zeuge gab aber an, dass es tatsächlich so vorgefallen war und dieses Verhalten auch nicht das erste Mal zu Tage trat.Der Jugendliche sieht nun einer Anzeige wegen Beleidigung entgegen.

vd/Polizei Obernburg