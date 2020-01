Schlägerei in Marktheidenfeld am Montagmorgen - vermutlich Nase gebrochen

Am Montag, 4.20 Uhr, verließ ein 18-Jähriger den Jugendraum in Steinmark, als gerade zwei 17-Jährige dort vorbeiliefen. Wegen einer zurückliegenden Auseinandersetzung besteht zwischen den 17-Jährigen und dem 18-Jährigen ein gespanntes Verhältnis. Es kam nun zunächst zu einem Streitgespräch. Nach Angaben des 18-Jährigen wurde er dann von den beiden 17-jährigen angegangen und geschlagen. Die 17-Jährigen erklärten, dass sie sich lediglich gewehrt hätten. Alle Drei waren zum Teil deutlich alkoholisiert. Der genaue Ablauf muss noch ermittelt werden. Der 18-Jährige wurde mit Verdacht auf Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus verbracht.

Auto-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Freitag, 11.40 Uhr, wurde ein 28-jähriger Opel-Fahrer in der Würzburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, da ihm diese im Vorjahr entzogen worden war. Weiter konnten die Beamten Anhaltspunkte für Drogenkonsum feststellen. Da entsprechende Vortests positiv verliefen, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und dem Fahrzeughalter ausgehändigt. Offenbar hatte der junge Mann die Fahrzeugschlüssel unbemerkt an sich genommen und das Fahrzeug ohne Erlaubnis benutzt.

Absperrpfosten touchiert

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Eine Opel-Fahrerin touchierte am Freitag, 13.15 Uhr, auf dem alten Festplatz an der Baumhofstraße einen Absperrpfosten. Es entstand geringer Sachschaden, welcher auf ca. 600 Euro beziffert wurde.

Kleinunfall beim Ausparken

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Äußeren Ring kam es am Freitag, 18.30 Uhr, zu einem Kleinunfall. Hier parkten zwei Fahrzeugführerinnen gleichzeitig aus ihren Parklücken aus, die eine vorwärts und die andere rückwärts. Hierbei kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand lediglich minimaler Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 250 Euro.

Geld aus Spind im Wonnemar gestohlen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Ein Badegast des Wonnemar hatte am Freitag, gg. 18.15 Uhr, seinen Geldbeutel in seiner Jackentasche in einem Spind im Umkleidebereich der Sauna belassen. Er war sich sicher, den Spind verschlossen zu haben. Bei seiner Rückkehr gg. 23.50 Uhr stellte er in dem nun offenen Spind fest, dass sein Geldbeutel nicht mehr in der Jackentasche steckte. Dieser lag nun auf dem oberen Ablagefach, das Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro fehlte. Bei einer Überprüfung am nächsten Tag ergab sich zweifelsfrei, dass der Spind nicht abgeschlossen worden war. Demnach muss einem bislang unbekannten Täter der nicht verschlossene Spind aufgefallen sein, aus welchem dieser dann das Geld aus dem Geldbeutel entwendete.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag, 23.00 Uhr, in der Untertorstraße, wurde bei einem 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades ein Röhrchen mit Drogenanhaftungen aufgefunden. Da bei anschließenden Tests drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Mutter übergeben.

Auto ohne Versicherungsschutz benutzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Im Rahmen eines Entstempelungsersuchens wegen erloschenem Versicherungsschutz wurde bekannt, dass der 63-jährige Fahrzeughalter, welcher aufgrund eines Fahrverbotes selber nicht fahren durfte, sein Fahrzeug einem 27-Jährigen verliehen hatte. Dieser holte den Fahrzeughalter dann täglich mit diesem Pkw zu Hause ab und fuhr diesen zur Arbeit. Da der Pkw seit dem 07.12.19 ohne Versicherungsschutz war, erwartet nun den Fahrzeughalter sowie den Fahrzeugführer eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Gestohlenes Fahrrad wieder zurückgebracht

Urspringen, Lkr. Main-Spessart Bereits vom 24. auf den 25.12.19 war aus einem Hofraum in der Stiegelstraße ein älteres Jugendfahrrad der Marke Winora entwendet worden. Zudem verschwand damals auch eine Gartenlaterne, welche im Gartenbeet vor der Haustür gesteckt war. Diesen Diebstahl zeigte die Geschädigte am 03.01.20 bei der Polizei an. Am Morgen des 05.01.20 stand das Rad plötzlich vor dem Gartentor des Anwesens. Die Laterne ist weiterhin verschwunden.

Einbruch in Firmengebäude in Kreuzwertheim

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart In der Zeit von Samstag, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 09.00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Firmenanwesen in der Lindenstraße ein. Nach Spurenlage versuchte der Täter zunächst erfolglos, die Tür zur Waschhalle aufzubrechen. Danach hebelte der Täter die Tür zur Fahrschule auf und gelangte dort hinein. Hier entwendete er einen Laptop. Anschließend wurde noch versucht, die Tür zur Autowerkstatt aufzuhebeln, was ebenfalls nicht gelang. Während der Beuteschaden nur ca. 200 Euro beträgt, wurde der entstandene Sachschaden auf ca. 4000 Euro geschätzt.

dc/Melduntgen der Polizei Marktheidenfeld