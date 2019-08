Schlägerei in Lohr: Zwei Brüderpaare verletzt

Dieser gipfelte darin, dass sie mit Fäusten aufeinander einschlugen und nach einander traten. Als sich wohl die größte Wut gelegt hatte, begaben sich die vier Beteiligten zur Kranken-hausambulanz, wo mehrere Polizeibeamtedamit beschäftigt waren, die Streithähne von Übergriffen abzuhalten. Glücklicherweise wurde offenbar niemand schwer verletzt. Alle Beteiligten erwartet ein Strafverfahren.

Taschendiebstahl an der Festwoche

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagabend gegen 20 Uhr traf sich ein 21-Jähriger mit Freunden am Autoscooter. Währenddessen legte er seine Bauchtasche am Boden ab. Gegen 21 Uhr stellte er fest, dass die Tasche weg war. Sie ließ sich auch nicht mehr auffinden. Darin enthalten waren einegeringe Menge Kleingeld und der Reisepass des 21-Jährigen.

Die Polizeiinspektion Lohr erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Betrunkener Fahrradfahrer muss zur Blutentnahme

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am frühen Freitag gegen 0.50 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 17-jährigen Radfahrer, der auf der Osttangente stadtauswärts fuhr. Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 2,26 Promille fest. Auf Grund dessen ließen die Beamten bei dem Jugendlichen Blut entnehmen. Danach wurde er seinen Eltern übergeben. DenJugendlichen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verhütete Trunkenheitsfahrt

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart. Ein bisschen an Rumpelstilzchen erinnert fühlte sich eine Streifenbesatzung, als sie am Freitag gegen 1.50 Uhr zwei junge Männer, 18 und 19 Jahre alt, erblickte. Nur mit Unterhose bekleidet tanzten sie laut grölend auf einem Parkplatz in der Nähe des Festgeländes. Dazu dröhnte laute Musik aus dem Auto des 18-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bei dem 18-jährigen Halter erbrachte einen Wert von 1,56 Promille. Da der Zündschlüssel steckte, stellten ihn die Beamten zur Verhütung einer Trunkenheitsfahrt sicher. Den konnte der 18-Jährige am Nachmittag, nach erwiesener Nüchternheit, wieder entgegennehmen.

