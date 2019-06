Dabei schlugen zwei Männer gemeinsam auf einen unbekannten Mann ein. Der Audi-Fahrer wollte Hilfe leisten und hielt auf der Fahrbahn an.

Der nachfolgende 85-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades bemerkte den Bremsvorgang offenbar zu spät, verlor beim Bremsen die Kontrolle uber sein Fahrzeug und rutschte in das Heck des Audis. Der Fahrer des Kraftrades wurde dabei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die FFW Klingenberg reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. An dem Audi wurde das Heck beschädigt, Sachschaden ca. 2000,- EUR, und an dem Leichtkraftrad entstand ein Totalschaden von ca. 2000,- EUR.

Der Geschädigte der Auseinandersetzung wurde vor Ort nicht angetroffen und ist derzeit nicht bekannt. Diese Person wird als Zeuge benötigt - Hinweise bitte an die PI Obernburg,

Tel. 06022/629-0.

Wildunfall

Niedernberg, Lkrs. Miltenberg Gegen 01:40 Uhr befuhr ein 29 jähriger VW-Fahrer die B469 und stieß mit einem Dachs

zusammen, der die Fahrbahn uberqueren wollte. Das Tier wurde getötet und an dem VW entstand ein Frontschaden von etwa 1000,- EUR.

Unfall auf der B469

Obernburg a.Main, Lkrs. Miltenberg

Gegen 01:55 Uhr befuhr ein 20 jähriger Daimler-Fahrer die B469 in Richtung Aschaffenburg. Auf Höhe Obernburg-Sud verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle uber sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam schließlich auf der Grunfläche der Auf- und Abfahrt zum Stillstand. An dem Pkw entstand ein Totalschaden von ca. 20.000 EUR. Weiterhin wurde ein Verkehrszeichen beschädigt, Sachschaden ca. 800,- EUR.



Leipfosten gestreift

Elsenfeld, Lkrs. Miltenberg. Gegen 21:25 Uhr befuhr ein 26 jähriger Porsche-Fahrer die St2309 in Richtung Obernburg

und kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte und beschädigte er einen Leitpfosten und meldete den Schaden vorbildlich bei der PI Obernburg.



Schrott entwendet

Erlenbach a.Main, Lkrs. Miltenberg

Vor einer Kfz-Werkstatt im Dreispitzweg wurden, gegen 17:50 Uhr, Kfz-Schrott-Teile von zwei Männern entwendet. Die unbekannten Täter luden den Schrott auf einen blauen Renault Master mit bulgarischer Zulassung und fuhren davon. Der Beuteschaden betrug etwa 100,- EUR.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Elsenfeld, Lkrs. Miltenberg

Gegen 17:55 Uhr fuhrte ein 16 jähriger mit einem VW Fahrubungen auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Dammsfeldstraße durch. Beifahrer war der Fahrzeughalter und Onkel des Fahrers. Beide erwartet nun eine Anzeige.



Unfälle mit Personenschäden

Klingenberg a.Main, Lkrs. Miltenberg

Gegen 14:25 Uhr wollte ein 56 jähriger Suzuki-Fahrer von Schmachtenberg kommend nach links auf die MIL2 in Richtung Klingenberg a.Main abbiegen. Hierbei sah er die von links kommende und vorfahrtsberechtigte 69-jährige Opel-Fahrerin zu spät und es kam zum Unfall. Die Opel-Fahrerin und die Beifahrerin im Suzuki wurden leicht verletzt und wurden vor

Ort vom BRK behandelt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, Sachschaden insgesamt ca. 8500,- EUR, und abgeschleppt. Die FFW Klingenberg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn.



Mömlingen, Lkrs. Miltenberg

Eine 23 jährige Audi-Fahrerin befuhr die B426 in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe einer Kfz-Werkstatt fuhr sie auf einen vorrausfahrenden Renault auf, welcher gerade abbiegen wollte. Der Renault wurde durch den Anstoß gegen einen Zaun, eine Mauer und einen geparkten Daimler geschoben. Die Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt und im weiteren Verlauf vom BRK ins Klinikum Erlenbach verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 EUR

und der Audi musste abgeschleppt werden.

Mit entwendetem Fahrrad unterwegs

Klingenberg a.Main, Lkrs. Miltenberg

Gegen 13:48 Uhr fiel einer Streife ein 23 jähriger Mann mit einem Mountainbike auf. Er befuhr den Radweg in Richtung Erlenbach a.Main und wurde einer Kontrolle unterzogen. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass das Fahrrad im September 2018 entwendet wurde. Das Fahrrad wurde daraufhin sichergestellt und der junge Mann musste zu Fuß weiter. Außerdem erwartet ihn einen Anzeige und das Fahrrad wird dem rechtmäßigen Besitzer zugefuhrt.



Auffahrunfall

Obernburg a.Main, Lkrs. Miltenberg

Auf der B426 fuhr eine 28 jährige BMW-Fahrerin aus Unachtsamkeit auf einen vorrausfahrenden Skoda auf. Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500,- EUR. Beide Fahrzeuge waren danach noch fahrbereit.

Fahrraddiebstahl

Niedernberg, Lkrs. Miltenberg

Am 21.06.19, zwischen 22 Uhr und 23 Uhr, wurde ein Fahrrad auf der Großwallstädter Straße entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss an einer Pferdekoppel gesichert. Der Täter ist nicht bekannt.

Polizei Obernburg/mkl