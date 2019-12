Schlägerei an der Aschaffenburger Eissporthalle

Hierbei schlugen mehrere Personen auf eine Person ein, wodurch dieser diverse Verletzungen erlitt. Bisher gibt es noch keine weiteren Täterhinweise. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Hinweise zu tatverdächtigen Personen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.



Stadt Aschaffenburg

Barbesuch endet für Verletzten im Klinikum



In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:15 Uhr in der Goldbacher Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei ging ein Glas zu Bruch, wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine Person konnte vor Ort ambulant versorgt werden, während die andere Person in das Klinikum Aschaffenburg verbracht werden musste. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme störte ein unbeteiligter 23-jähriger Mann die Amtshandlungen und musste in Sicherheitsgewahrsam genommen werden.

Streit führt zur gebrochenen Nase



Ein unbekannter Täter war am Samstagmorgen, gegen 6.20 Uhr, in einen Streit in der

Würzburger Straße verwickelt. Eine Person erlitt hierdurch eine gebrochene Nase und

musste im Klinikum Aschaffenburg versorgt werden. Hinweise zum Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.



Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen



Am Samstagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, kam es in der Großostheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Insassen wurden zum Teil leicht verletzt. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.



Kabelbrand mit starker Rauchentwicklung

Am Samstagabend kam es im Aschaffenburger Hafengebiet zu einem Kabelbrand unterhalb eines Silos. Durch die im Silo befindlichen Sägespäne kam es im Anschluss daran zu einer starken Rauchentwicklung. Ursache fur den Brand war nach Angaben der Feuerwehr ein technischer Defekt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Kreis Aschaffenburg



Fahrradfahrer kommt zu Sturz

Goldbach. Am frühen Sonntagmorgen übersah ein Fahrradfahrer in der Spessartstraße

einen Bordstein und kam hierdurch zu Sturz. Er erlitt eine Kopfplatzwunde und musste

medizinisch versorgt werden.



Gegen geparktes Fahrzeug gefahren und geflüchtet



Heigenbrücken. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Samstag, zwischen 11 und

12.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Fahrzeug in der Frühlingstraße. Ambeschädigten Fahrzeug konnte roter Lackabrieb gesichert werden. Es entstand ein

Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/mkl