Schlägerei am Frammersbacher Jugendtreff

Bei der Überprüfung durch mehrere Streifenbesatzungen hatte sich die Situation bereits beruhigt und es wurden etwa 15 bis 20 Personen festgestellt, von denen einige Blessuren von der vorausgegangenen Auseinandersetzung davongetragen hatten. Trotz der Befragung wollte keiner der Beteiligten etwas zu dem Vorfall sagen. Für den Fall, dass die eingesteckten Schläge doch im Nachhinein schmerzen sollten, wurden den jungen Männern die Möglichkeit einer nachträglichen Anzeigeerstattung aufgezeigt.

Hinweisschild abgerissen

Lohr. Eine aufmerksame Zeugin konnte am Samstagabend gegen 22.30 Uhr beobachten, wie ein junger Mann in der Lindigsiedlung ein Hinweisschild beschädigte. Der 37-Jährige lief zunächst laut schreiend durch Lohr, bevor er in der Ruppertshüttener Straße das Schild aus der Verankerung riss und in die Böschung warf. Anschließend trat er noch gegen einen aufgestellten Mülleimer. Die Zeugin sah dann, wie der Mann in ein Wohnanwesen in der Nähe ging und sie verständigte dann die Polizei. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich die Person aggressiv; durch Angehörige wurde bekannt, dass sein Verhalten offensichtlich auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen ist. Nichtsdestotrotz erwartet den jungen Mann eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Der durch ihn verursachte Schaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt.



Alkoholfahrt verhindert

Lohr. Ebenfalls durch einen Zeugen wurde die Lohrer Polizei am Samstag kurz vor Mitternacht auf einen Autofahrer aufmerksam gemacht, der sich offensichtlich betrunken in sein Fahrzeug gesetzt hatte. Noch bevor der 36-Jährige losgefahren war, wurde er von einer Streifenbesatzung überprüft. Da der Alkoholwert bei 1,8 Promille lag, wurde der Autoschlüssel sichergestellt und der zwischenzeitlich hinzugekommenen Ehefrau übergeben. Diese nahm ihren betrunkenen Gatten mit nach Hause.

Polizei Lohr/mm