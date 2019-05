Schläge und Verletzte in Aschaffenburg

Mehrere Körperverletzungsdelikte im Stadtgebiet

Aschaffenburg. Gegen 23.25 Uhr kam es in der Ohmbachgasse zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 18-Jähriger schlug einem 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Er trug eine Rötung davon und wurde nicht weiter verletzt.

Aschaffenburg. In einer Diskothek in der Innenstadt kam es gegen 2.10 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Erwachsenen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Der 44-jährige Aggressor wurde angezeigt. Hintergrund des Scharmützels waren vermutlich Beziehungsstreitigkeiten.

Aschaffenburg. Gegen 3 Uhr am Donnerstagmorgen griff ein alkoholisierter junger Mann in der Elisenstraße mehrere Personen an. Zuvor stänkerte der Angreifer gegen die Personen. Ein 22-Jähriger wurde von dem Angreifer getreten, eine 20- und eine 19-Jährige wurden geschlagen und geschubst. Alle drei wurden leicht verletzt. Der Angreifer konnte ausfindig gemacht werden. Er wird wegen Körperverletzung angezeigt.

Drogen am Steuer

Aschaffenburg. Ein 21-jähriger Mercedesfahrer wurde am Mittwoch, gegen 19.30 Uhr in der Friedrichstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle zeigte er drogentypische Auffälligkeiten, u. a. zitterte er am ganzen Körper und hatte glasige Augen. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

17-Jähriger mit Auto der Eltern auf Tour

Aschaffenburg. Ohne Führerschein war ein 17-Jähriger gegen 1.30 Uhr in Schweinheim unterwegs. Da seine Eltern im Urlaub waren, machte er eine Spritztour mit dem elterlichen Auto. Die Eltern wussten von alledem natürlich nichts. Der Fahrzeugschlüssel wurde dem Jugendlichen abgenommen.

Angetrunken in aschaffenburg unterwegs

Aschaffenburg. Mit Alkohol am Steuer erwischt wurde ein 35-jähriger Lenker eines VW. Er wurde gegen 3.50 Uhr am frühen Donnerstagmorgen in der Schönbornstraße kontrolliert. Er hatte einen Wert von ca. 1,18 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Eine weitere Trunkenheitsfahrt ereignete sich gegen 04.20 Uhr, erneut in der Schönbornstraße. Jetzt wurde ein 29-jähriger Skodafahrer einer Kontrolle unterzogen. Er hatte einen Wert von ca. 0,78 Promille.

Alle Verkehrssünder wurden angezeigt.

Zwei Autos in Aschaffenburger Strietwaldstraße becshädigt

Aschaffenburg. Am Mittwochnachmittag zwischen 14.00 und 16.30 Uhr wurde in der Strietwaldstraße ein schwarzer Pkw Ford und ein schwarzer Pkw Seat verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 2000 Euro. Wer Hinweise zu einem möglichen Täter geben kann wird gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg