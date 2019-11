Schimborn: Vier Autos demoliert - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Schimborn insgesamt 4 Pkw mutwillig beschädigt, es entstand ein Gesamtschaden von knapp 7.000 Euro.

In der Kahlgrundstraße ging der unbekannte Täter drei Fahrzeuge an. Er riss an einem geparkten Mercedes das Mercedes-Emblem an Front und Heck ab. Bei einem weiteren Mercedes wurden das hintere Kennzeichen und der Mercedes-Stern abgerissen, außerdem wurde der Mercedes zerkratzt. Ein Suzuki, der ebenfalls in der Kahlgrundstraße geparkt war, wurde mutwillig zerkratzt, außerdem wurde auch hier das Markenemblem beschädigt. Zu guter Letzt wurde an einem BMW, der im Pfarrwiesenweg abgestellt war, der linke Außenspiegel abgerissen. Die Polizei ermittelt nun in allen vier Fällen wegen Sachbeschädigung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Hauswand beim Rangieren beschädigt

Mömbris. Ein 81-jähriger VW-Fahrer blieb am Sonntagmittag um 12 Uhr beim Rangieren an einer Hausmauer in der Hauptstraße hängen. Fazit: linker Kotflügel am Pkw beschädigt (2.500 Euro) und 2000 Euro Schaden an der Hauswand.

Nebelscheinwerferabdeckungen geklaut

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag die zwei Nebelscheinwerferabdeckungen von einem geparkten Audi. Der Pkw war zwischen 23.30 und 11.15 Uhr in der Ziegelbachstraße abgestellt. Der Schaden summiert sich auf 300 Euro.

kev/Polizei Alzenau