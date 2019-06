Schiffsunfall in Erlenbach: Tau gerissen - Matrose verletzt

Im Bugbereich arbeitete ein Matrose des Schiffes. Nun fuhr ein Niederländisches Schiff so schnell am festgemachten Schiff vorbei, dass heftiger Wellenschlag entstand und eines der fünf Taue riss. Das Ende des gerissenen Taus schlug dem Arbeiter in den Unterbauch und verursachte ein stumpfes Bauchtrauma. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er zur Beobachtung verbleiben muss. Der niederländische Schiffsführer muss sich für den Unfall verantworten.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/ienc