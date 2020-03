Scheune in Kleinheubach brennt komplett ab

Komplett abgebrannt ist eine Scheune in Kleinheubach am frühen Samstagmorgen. Gegen 4.45 Uhr hatten Anwohner das Feuer in der Bachgasse bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Scheune in einem Hinterhof brannte und drohte auf ein Nachbargebäude überzugreifen.

Durch einen massiven Kräfteeinsatz gelang es den Feuerwehren aus Kleinheubach, Rüdenau und Großheubach das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein weiteres Übergreifen zu verhindern. Die Scheune brannte jedoch komplett nieder und die benachbarte Scheune wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Der Schaden dürfte sich auf rund 30.000 Euro summieren. Die Ermittlungen zur Ursache des Brands hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg aufgenommen.

Ralf Hettler