Scheibe an BMW in Amorbach eingeschlagen

Der BMW parkte in Amorbach auf einem Waldparkplatz. Nachdem die Scheibe eingeschlagen war, öffnete der Täter den Kofferraum und entwendete eine Handtasche, die extra unter einer Hundebox versteckt war. Die ganze Vorgehensweise lässt darauf schließen, dass der Täter die Geschädigte beim Verlassen des BMW beobachtet hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro

Drei betrunkene Autofahrer

Großheubach. Am Mittwoch, um 22.05 Uhr, wurde bei einem 48-jährigen Nissanfahrer ein Wert von 1,44 Promille festgestellt. Er fuhr in Großheubach in den Seegärten.

Freudenberg. Am Mittwoch, um 21.00 Uhr, fuhr ein 31-jähriger mit seinem Audi von Freudenberg kommend auf die Brückenrampe in Richtung Bürgstadt auf. Dort geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo ein VW-Fahrer bremsen und ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Audi-Fahrer hatte einen Alkoholwert von 1,88 Promille.

Miltenberg. Am Mittwoch, um 9.50 Uhr, fuhr ein 41-jähriger in Miltenberg in der Mainzer Straße mit 2,78 Promille mit seinem Ford.

Alle drei durften sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihre Führerscheine wurden sichergestellt, sie dürfen nun längere Zeit ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Auto ausgewichen - Zwei Jungs stürzen vom Rad

Kirchzell. Am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein 11-jähriger auf seinem Fahrrad freihändig in Kirchzell in der Kindergartenstraße in Richtung Feuerwehr. Ein schwarzes Auto kam ihm auf seiner Fahrspur entgegen, er wich aus und fuhr in das Fahrrad seines 11-jährigen Freundes. Dabei stürzten sie und verletzten sich leicht. Der schwarze Wagen, mit einem älteren Ehepaar besetzt, fuhr weiter.

Glasscheibe von Waschhalle an Miltenberger Tankstelle eingedrückt

Miltenberg. In der Zeit von Samstag bis Montag wurde eine Glasscheibe der Waschhalle der Araltankstelle in Miltenberg angefahren und beschädigt. Die Spuren ergaben, dass der Verursacher wohl beim Rückwärtsfahren mit der Anhängerkupplung die Scheibe beschädigte. Dabei dürfte sein Unterboden mit beschädigt worden sein, da an dem dortigen Bordstein Schleifspuren zu erkennen waren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg