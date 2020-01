Schaufensterscheibe in Aschaffenburg eingeschlagen

Hierdurch ging das Glas zu Bruch. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Es liegen keine Hinweise über den Täter vor.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unfallflucht in der Goldbacher Straße

Aschaffenburg. Am Mittwochnachmittag, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein Audi die Platanenallee und fuhr in den Kreisverkehr an der Goldbacher Straße ein. Kurz darauf fuhr ein VW aus Richtung der City Galerie kommend in den Kreisel ein. Der 73-jährige VW-Fahrer übersah den Audi-Fahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Die Front des Audi streifte den VW. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der 73-Jährige entfernte sich von der Örtlichkeit ohne eine sachgemäße Unfallaufnahme zu ermöglichen. Nun sucht die Polizei unbeteiligte Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Briefkasten gesprengt

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter zündete in der Silvesternacht, gegen 0:30 Uhr, einen pyrotechnischen Gegenstand und legte diesen in einen Briefkasten in der Obernauer Straße. Die Explosion beschädigte hierbei den Briefkasten.

Beschädigung eines Wohnhauses

Großostheim. Ein unbekannter Täter beschädigte in der Silvesternacht die Glasfront eines Mehrfamilienhauses in der Riegelstraße. Gegen 3:30 Uhr war ein lauter Knall zu vernehmen, im Anschluss wies die Glasscheibe Löcher mit einem Radius von zwei Millimeter bis zwei Zentimeter auf. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Polizei Aschaffenburg / xere