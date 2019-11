Schadensträchtige Unfallflucht in Goldbach

Dort hatte eine 26-jährige Skoda-Fahrerin ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt und musste dann, verursacht durch einen noch unbekannten Täter, Unfallspuren und Eindellungen an ihrer linken Fahrzeugseite feststellen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 mit der Polizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Abbiegevorgang führt zu Verkehrsunfall

Aschaffenburg. Gegen 14.30 Uhr kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall auf der Großostheimer Straße. Eine 70-jährige Nissan-Fahrerin wollte dort nach links auf den Westring abbiegen. Hierbei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines entgegenkommenden Mercedes-Fahrers und verursachte so den Unfall. Neben der Regulierung des Sachschadens in Höhe von mehreren tausend Euro erwartet die Verursacherin nun auch eine Bußgeldanzeige aufgrund der Verkehrsordnungswidrigkeit.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Aschaffenburg. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es im Zeitraum zwischen 16 und 18.20 Uhr in der Herrenwaldstraße im Stadtteil Strietwald. Dort hatte ein Fahrzeughalter seinen VW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt und musste dann feststellen, dass ein Unbekannter seinen linken Außenspiegel abgefahren hatte und keine weiteren Veranlassungen tätigte.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Erst Ruhestörung, dann Alkoholfahrt

Stockstadt. Eine Beschwerde über eine Ruhestörung an einer Tankstelle in der Industriestraße führte am Samstag gegen 0.55 Uhr zu einer Verkehrskontrolle des sich von dort entfernenden Fahrzeugführers. Hierbei konnten die Polizeibeamten bei dem 27-jährigen Opel-Fahrer zunächst Alkoholgeruch und später eine Atemalkoholkonzentration im Ordnungswidrigkeitenbereich feststellen. Da der Fahrer mit ausländischer Staatsbürgerschaft über keinen Inlandswohnsitz verfügt, musste er eine sofortige Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlassen und seine Fahrt selbstredend unterbrechen.

Signalleuchte von Omnibus entwendet

Mespelbrunn. Zum Diebstahl einer Signalleuchte kam es am Freitag gegen 20.25 Uhr in der Nähe vom Hohe Wart Haus. Ein Omnibusfahrer hatte die Leuchte zur Absicherung seines Fahrzeuges in der Dunkelheit angebracht. Der Täter fuhr dann mit seinem Fahrzeug an den Bus heran und riss die Leuchte ab. Hierbei konnte er von Zeugen beobachtet werden, die den Sachverhalt der Polizei sofort mitteilten. Kurze Zeit darauf konnte der 21-jährige Dieb durch eine Streife der Polizeiinspektion Obernburg mit seinem VW angetroffen und die Leuchte wieder sichergestellt werden. Nun erwartet den Täter eine entsprechende Strafanzeige.

Fahrrad aus Garage gestohlen

Waldaschaff. Zwischen Sonntag, 10., und Donnerstag, 14. November, kam es zu einem Fahrraddiebstahl aus einer Garage in der Kurmainzer Straße. Dort wurden durch den noch unbekannten Täter zwei Fahrräder der Marke Specialized in den Farben schwarz/rot und schwarz/weiß entwendet.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Polizei Aschaffenburg/mm